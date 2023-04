Occupazione in crescita La ristorazione fa da traino La domanda supera l’offerta

Sono quasi 10mila i lavoratori richiesti dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa ad aprile 2023, +38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e diventano quasi 34mila nel trimestre aprile-giugno 2023. Una assunzione su tre riguarda le attività di ristorazione, nelle province di Lucca e Massa-Carrara si aggiungono le richieste di vigilanza e servizi di pulizia. A fronte di questi sviluppi resta alta la difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di aprile 2023 su un campione di quasi 2.800 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa con dipendenti del Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche.

L’avvio della stagione turistica spinge la domanda di lavoratori da parte delle imprese lucchesi, che nel mese di aprile hanno programmato 4.760 entrate, un valore in aumento del +40% rispetto a dodici mesi fa, per 1.350 unità in più. Anche per il trimestre aprile-giugno 2023 si registra un incremento significativo (+31%) della richiesta delle imprese, con 16.490 assunzioni in programma, ben 3.880 unità in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Si riduce il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: ad aprile 2023 le imprese prevedono difficoltà nel reperimento dei profili desiderati per il 40% delle entrate in programma, un valore inferiore di 9 punti rispetto a marzo ma ancora superiore a dodici mesi fa. Tra le cause, la più indicata resta la mancanza di candidati (25%), salita di otto punti rispetto ad aprile 2022, mentre resta stabile al 12% la preparazione dei candidati non adeguata. Alle figure in ingresso viene inoltre richiesto di aver maturato una precedente esperienza nel settore nel 47% dei casi e nella professione nel 19%. Il 18% dei contratti proposti ad aprile dalle imprese lucchesi è stabile, a tempo indeterminato (10%) o di apprendistato (8%), mentre per il restante 82% si tratta di rapporti a termine, con contratto a tempo determinato per il 66% delle entrate, di somministrazione per il 7% e con altri contratti per il restante 9%; ai giovani con meno di 30 anni sarà riservato il 32% dei posti.

"I dati di aprile segnalano ancora un crescita della domanda di lavoro con valori decisamente migliori rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e nonostante la prevedibile frenata delle costruzioni legata all’esaurirsi degli incentivi sulle ristrutturazioni. - dichiara Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest -. Desta qualche preoccupazione la lentezza con cui procedono i progetti legati al Pnrr nella considerazione che le ingenti risorse disponibili, qualora fossero spese nei tempi programmati, potrebbero avere un forte impatto occupazionale".