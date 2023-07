Occhio al rosso: c’è la telecamera Sarà al semaforo della Capannina

Occhio al rosso: arriva sul lungomare il secondo rilevatore di infrazioni semaforiche dopo quello installato cinque mesi fa al pontile. Dalla notte di venerdì prossimo 7 luglio sarà infatti attiva un’ulteriore telecamera rosso-stop in un altro dei punti cruciali della viabilità urbana sui viali a mare, quello dello storico locale de La Capannina, tra via Caio Duilio e viale della Repubblica. "Dopo l’installazione del primo rivelatore nel febbraio dell’anno scorso – spiega l’assessore alla viabilità, Massimo Lucchesi – all’incrocio tra via Spinetti, via della Repubblica, piazza Angelo Navari e viale Italico, cercheremo di dare maggiore sicurezza anche ad un’altra area “sensibile”. Da oggi fino alla mezzanotte di giovedì 6 luglio ci sarà un periodo di test e pre esercizio in cui non verranno emessi verbali. Nell’occasione della collocazione della nuova postazione si è deciso anche di integrare la segnaletica verticale che avvisa della presenza di dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, compreso anche quello al Pontile poiché, pur non essendo un obbligo previsto dalla legge, l’amministrazione comunale crede nel valore deterrente di tali strumentazioni finalizzate alla sicurezza stradale. Confidando comunque nel buon senso e nel rispetto delle regole della strada da parte degli utenti, siamo convinti che questo strumento possa essere utile a garantire la sicurezza di tutti gli utenti in special modo ai pedoni". Le conseguenze per chi passa con il rosso non sono cosa da poco: si rischia una sanzione pecuniaria che va da 163 a 652 euro, oltre alla decurtazione dei punti della patente.

Fra.Na.