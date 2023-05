Occhio ai divieti da oggi a martedì sera Il carro di Allegrucci farà da scenografia

Con l’inaugurazione del Giardino dell’Arte all’ex Casa del Fascio, l’allestimento delle aiuole fiorite e l’installazione della bandierine rosa sui pennoni è iniziato il maquillage di piazza Mazzini dove sarà posizionato l’arrivo di tappa del Giro d’Italia con i corridori, partiti da Scandiano, attesi attorno alle 17. Proprio martedì, giusto per mettere l’ombrellino sul long drink, sarà posizionato anche il carro di Jacopo Allegrucci (‘Una storia fantastica), vincitore dell’ultima edizione del Carnevale. Una scenografia particolare e suggestiva che darà l’idea a chi segue la corsa in tv che si trova nella città delle vacanze estive e del Carnevale. Insomma nella città del divertimento per eccellenza.

Ovviamente per l’arrivo della corsa sono previste modifiche alla viabilità con una serie di provvedimenti alcuni dei quali sono entrati in vigore già da ieri nella zona del Principe di Piemonte. Il divieto di sosta scatterà sul lato mare del viale Carducci, tra via Saffi e piazza Mazzini (dalle 19 di oggi alle 21 di martedì); su tutta l’area di piazza Mazzini (dalle 7 di oggi alle 21 di martedì); su viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, tra piazza Mazzini e via Zanardelli (dalle 19 di lunedì alle 23 di martedì). Parallelamente, scatterà il divieto di transito in diverse strade: su tutta piazza Mazzini (dalle 7 di oggi alle 21 di martedì); in viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, tra piazza Mazzini e via Zanardelli (dalle 5 alle 23 di martedì); piazzale Papa Paolo VI (dalle 6 alle 21 di martedì); in via Foscolo e viale Buonarroti (dalle 6 alle 21 di martedì).