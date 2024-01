Òbidos, un tuffo nel passato

Cinta da alte mura medievali di forma ellittica perfettamente integre e caratterizzata da case bianche con porte e finestre contornate da vernice gialla e blu, Óbidos ci riporta indietro nel tempo nel dedalo delle sue strade. Siamo a circa un’ora a nord di Lisbona, nella regione di Estremadura, e nessun visitatore che si trovi a passare sulla traiettoria tra la capitale lusitana e Porto rimane indifferente a questa cittadina. Fino a poco tempo fa pressoché sconosciuta, negli ultimi anni i suoi vicoli acciottolati e la cinta muraria posta a sua protezione ne fanno una delle destinazioni più pittoresche del Portogallo centrale. Il nome deriva dal termine latino oppidum, che significa città fortificata, ed è possibile salire fino a 13 metri di altezza per avere una veduta d’insieme sull’abitato. All’interno delle mura sorge anche il Castello con solide mura di pietra e merli difensivi, un mastio inespugnabile dall’aspetto maestoso.

Si entra in città attraverso la Porta da Vila, l’ingresso meridionale che ospita anche una piccola cappella barocca del 1727 ma già attestata come piccolo oratorio nel 1246. Le pareti decorate con azulejos rappresentano la passione di Cristo, mentre il soffitto rivestito di piastrelle colorate con la rappresentazione della corona di spine. La strada principale di Óbidos è Rua Direita, una vivace via dello shopping con negozi artigianali e tanti souvenir. Il regalo più gradito da acquistare è una bottiglia di Ginja di Óbidos, il liquore dolce locale fatto con l’infusione di amarene in alcool. Onnipresente nei bar e sulle bancarelle, è servita o in un bicchiere o in una tazzina di cioccolata e si può scegliere se berla con le amarene o senza.

Prima di lasciare Óbidos vale la pena visitare il luogo di culto principale, la chiesa di Santa Maria. Con molta probabilità si trova sul luogo in cui nel periodo moresco sorgeva una moschea. Non è rimasto molto dell’edificio medievale a causa di eventi sismici che l’hanno danneggiata. La chiesa in stile manierista ha quasi ogni centimetro delle pareti interne rivestito con piastrelle del 1600 e 1700. La chiesa è anche caratterizzata da una torre campanaria bianca e da un bel portale rinascimentale. Nella stessa piazza della chiesa si trova il Pelourinho de Óbidos, una gogna di pietra che veniva usata per l’impiccagione dei criminali.