Nuovo stemma alla rotonda della Cittadella

Il Lions Club Host Viareggio Versilia ha restituito alla città uno stemma nuovo di zecca. Ieri alla presenza del sindaco Giorgio Del Ghingaro e dei rappresentanti del club è stato infatti presentato il nuovo stemma della Città di Viareggio situato sulla rotonda in via Aurelia Nord in prossimità della Cittadella del Carnevale. L’opera, realizzata dal maestro Emilio Cinquini, era stata donata dai Lions nel 2010 e già nel 2018 fu oggetto di sapiente restauro, con la riverniciatura e il miglioramento dell’inclinazione al fine di migliorarne la visibilità dalla strada circostante. Ma a causa anche degli agenti atmosferici è stato necessario sostituirlo con uno stemma nuovo di zecca e anche con un miglior posizionamento come biglietto da visita all’ingresso di Viareggio.