Nuovo stadio, qualcosa si muove Aperte le buste con le offerte

Dal momento dell’apertura del cantiere serviranno almeno 14 mesi per poter vedere finalmente riaperto lo Stadio dei Pini. Intanto ieri, a Lucca, sono state aperte le buste con le offerte presentate dalle ditte che si sono candidate a concretizzare il progetto di riqualificazione del “Torquato Bresciani“ realizzato dall’architetto De Martino che, nella più ottimistica delle ipotesi, dovrebbe vedere la luce alla fine del 2024.

Nel frattempo, propedeutica all’affidamento dei lavori, il Comune ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, sia dal punto di vista tecnico ed economico, relative alla procedura. A presiederla è l’ingegnere Marco Massoni, funzionario del settore “Opere pubbliche e pianificazione urbanistica“; fanno parte della commissione Eleonora Panettella e Giulia Bernernardini, entrambe specialiste in attività tecniche progettuali del settori lavori pubblici, mentre Eleonora Leoncini è stata nominata segretaria verbalizzante.

Complessivamente quella dei Pini è un’operazione da 9,6 milioni di euro finanziata per 3,84 milioni con fondi del Pnrr e, per la fetta restante, con risorse proprie del Comune. Nello specifico, il nuovo stadio avrà una capienza di 3.750 posti (1.784 nella tribuna principale, 1.750 nella nuova gradinata e 13 dedicati ai disabili, più altrettanti per gli accompagnatori), con la possibilità di aumentarli in via temporanea, in base alle esigenze, aggiungendo dei moduli laterali.

Del vecchio impianto saranno conservate le linee e le forme; per il resto, sarà rinnovato quasi completamente: ci sarà una nuova piazza all’ingresso a ovest; le tribune saranno rivestite da una ’pelle’ in varie tonalità di grigio, che richiamerà i rombi del vestito di Burlamacco; i locali saranno ristrutturati; i seggiolini cambiati per intero con uno schema policromatico (dal bianco all’azzurro) e sarà sostituita l’illuminazione con impianti a led. A proposito di energia: il nuovo stadio sarà studiato per essere, nei limiti del possibile, il più ’autosufficiente’ possibile, con pannelli solari e vasche di raccolta per le acque piovane.

Dal punto di vista sportivo, saranno rifatti sia il campo che la

pista di atletica: il primo resterà

in manto erboso, la seconda sarà in una tonalità di azzurro.