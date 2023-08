Nuovo raid vandalico Al parco giochi Sabin

Pannelli imbrattati o divelti. "Sono inc... bisogna perseguire questi imbecilli" sono le parole forti del consigliere delegato Enrico Ghiselli appena ha preso atto del terzo raid vandalico ai danni del parco giochi Sabin in via Matteotti dove sono stati installati cartelli in comunicazione aumentativa per adulti, bambini, stranieri e per tutti coloro che hanno bisogno di supporto per superare le difficoltà di comunicazione verbale o di lettura. "Questi atti di vandalismo – tuona Ghiselli – insultano l’intelligenza umana e mi auguro che la polizia municipale intercetti quanto prima i responsabili. Non è ammissibile farsi giustizia da soli ma questi gesti davvero stimolano nei cittadini una sensazione di ingiustizia e impotenza che non è tollerabile. Solo ieri l’altro abbiamo rimontato i pannelli danneggiati e ci troviamo da capo. Le istituzioni non devono uscire sconfitte in queste situazioni per cui personalmente mi impegnerò a seguire la ricollocazione dei cartelloni auspicando che le forze dell’ordine trovino i responsabili". La Comunicazione Aumentativa Alternativa è una modalità differente di comunicazione, un insieme di strategie, strumenti e tecniche che danno la possibilità a chi, per patologie o altre difficoltà è temporaneamente o definitivamente escluso dalla comunicazione verbale. L’obiettivo del progetto “Forte dei Marmi…in altre parole!” è proprio questo, permettere a tutti grazie alle immagini di poter godere a pieno dei giochi del parco e far si che il paese sia ancora più accessibile. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie alla cooperazione tra l’amministrazione comunale, gli uffici associazioni e lavori pubblici e l’associazione "In Altre parole".

Fra.Na.