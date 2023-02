Nuovo look per la pineta Tarabella Area show e campo da basket I progettisti sono già al lavoro

Nell’estate 2024 la pinetina Tarabella si presenterà con un nuovo look per ospitare spettacoli ma anche occasioni sportive. E’ infatti partito lo studio progettuale da parte degli uffici tecnici comunali per per sistemare lo spazio che ha fortemente bisogno di essere rimesso in ordine. Il verde sarà infatti oggetto di accurata manutenzione e verrà sistemata anche la recinzione: la parte lato monti sarà utilizzata per gli spettacoli, mentre quella lato mare, che è libera da alberature, potrebbe essere sfruttata come campo da pallacanestro. E’ infatti questa una delle opzioni oggetto di valutazione da parte degli uffici, per favorire l’aggregazione all’aperto e lo sport per i giovani recuperando lo spirito tipico della socializzazione in paese. L’intervento sarà completato comunque prima dell’estate 2024.

Altra situazione del territorio che sarà oggetto di attenzione per conferire maggior decoro sarà quella di elaborare una soluzione per i parcheggi delle biciclette lungo viale Franceschi visto che spesso le due ruote vengono lasciate in punti di sosta di fortuna. I tecnici infatti stanno verificando l’opportunità di sfruttare il marciapiede che si trova lungo gli stabilimenti balneari, davvero poco utilizzato dai pedoni e spesso invaso dalle siepi dei bagni, per collocarvi delle rastrelliere dalla foggia decorativa. Potrebbe essere questa la strategia ideale per evitare il ripetersi, durante la stagione estiva, di trovare bici a terra o nelle aiuole sul lungomare e, al contempo, scongiurare la loro presenza ad ostacolare l’accesso agli stabilimenti balneari.

Fra.Na.