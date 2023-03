Nuovo funzionario per 40 realtà

Dai saluti di Andrea Galeotti, in procinto di chiudere il mandato da presidente della Consulta del volontariato, fino alla presentazione della nuova funzionaria del settore Maria Paola Civili, che tra qualche settimana subentrerà ufficialmente a Marcello Forconi, giunto al traguardo della meritata pensione. È iniziata così la riunone che la Consulta ha di nuovo effettuato in presenza nella sala consiliare del municipio dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria. Una quarantina le associazioni riunite, per l’occasione, in municipio per presentare le proprie attività. "Mi piacerebbe che la Consulta continuasse su questa strada – ha detto Galeotti – essendo un’eccellenza riconosciuta in tutta la Versilia, un punto di riferimento ormai consolidato per tanti cittadini e famiglie. Il dialogo con l’amministrazione comunale è stato sempre all’insegna della collaborazione, della concretezza e del sostegno alle attività delle associazioni e di questo ringrazio i volontari, il sindaco, gli assessori e gli uffici con cui abbiamo percorso questi cinque anni". Ringraziamenti subito ricambiati dagli assessori Tatiana Gliori (sociale) e Andrea Cosci (associazionismo).