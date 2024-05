Nuovo defibrillatore. Sarà installato ai Macelli

In otto anni di presenza sul territorio comunale il loro utilizzo per fortuna è stato limitato a 4-5 casi, salvando però delle vite umane. È per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di estendere il progetto “Pietrasanta cardioprotetta“, avviato nell’aprile 2016 (durante il terzo mandato Mallegni) su impulso del consigliere della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“ Giacomo Vannucci, con un nuovo dispositivo in arrivo accanto alla chiesa dei Macelli e con la riattivazione di quello già esistente a Focette. In entrambi i casi l’inaugurazione è prevista entro il mese di giugno.

"È un progetto in cui abbiamo creduto fin da subito – ricorda Vannucci – e che abbiamo intenzione di ampliare vista l’estrema importanza di questi apparecchi. Sicuramente copriremo altri quartieri in cui sono stati richiesti e come sempre procederemo o attraverso il contributo dei privati oppure con risorse comunali. Ad esempio il defibrillatore in arrivo ai Macelli è stato

acquistato da una famiglia del quartiere in ricordo di un loro caro scomparso". L’altro, come detto, verrà riattivato a Focette, più precisamente in via Cavour, dove il dispositivo è attualmente in disuso, ragion per cui in questi giorni il Comune ha affidato la realizzazione e certificazione di una linea elettrica per entrambe le installazioni. In questo modo il totale delle postazioni Dae con i dispositivi salva-vita salirà a quota 35, mentre sono oltre 500 i cosiddetti "angeli del cuore", ossia i cittadini-volontari che hanno seguito i corsi per l’utilizzo dei dispositivi. Procedura che verrà seguita anche in vista del nuovo defibrillatore destinato alla chiesa dei Macelli e che negli anni è stata assegnata alla Società salvamento Versilia.

d.m.