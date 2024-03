Nuovo centro del riuso. Si cerca un gestore

I comuni di Camaiore e Massarosa hanno indetto una selezione per individuare un partner del terzo settore, da coinvolgere nella coprogettazione delle modalità di gestione del loro nuovo Centro del Riuso e a cui affidarne la gestione in concessione per tre anni. Oltre che a garantirne un regolare funzionamento del centro, il partner individuato dai Comuni dovrà rendere tale struttura un punto di riferimento per l’economia circolare locale e dell’intero bacino territoriale di Camaiore e Massarosa, grazie a strategie e attività innovative. Nello specifico, bisognerà investire le proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, mentre l’amministrazione comunale concorreràconcedendo, a titolo gratuito, l’utilizzo dei locali e delle relative pertinenze del Centro del Riuso. Le attività cui il gestore dovrà attenersi sono: gestione dei locali ed aree esterne; gestione attività con il pubblico; gestione dei beni usati; acquisizione, registrazione e conservazione di dati e informazioni.

Il Centro del Riuso sorgerà a primavera al civico 51 di via Gusceri a Camaiore, e sarà un nuovo e innovativo polo con finalità ecosotenibili e sociali: i cittadini residenti nei due Comuni potranno conferirvi un bene usato ma ancora integro e funzionante, così da prolungarne il ciclo di vita. Tale bene rimarrà lì esposto e potrà essere prelevato da un altro cittadino residente al fine di un suo riuso. Al fine di facilitare l’avvio della gestione, le amministrazione comunale, per i primi 24 mesi di esercizio, riconosceranno all’affidatario il rimborso delle spese sostenute per i consumi di luce, acqua e gas fino all’importo massimo duemila euro l’anno. Il rimborso verrà erogato ogni sei mesi.