Nuovo blitz all’ex Telecom. Identificati tre occupanti

Come un film già visto. E rivisto. Gli agenti del commissariato di Viareggio, con un blitz, la scorsa mattina sono tornati nel ventre dell’ex Telecom. La palazzina fantasma che, dal 2001, da quando il colosso delle telecomunicazioni ha lasciato l’immobile di via Monte Nona alla Migliarina, si è trasformata in un rifugio per senzadimora.

L’intervento straordinario – l’ultimo di una lunga serie di interventi di sgombero in questi vent’anni – è scattato a seguito degli esposti dei residenti, ed è arrivato dopo l’ultima furibonda lite scoppiata tra gli occupanti, sfociata tra martedì e mercoledì in una rissa a colpi di spranghe e bottiglie che ha svegliato il quartiere nel cuore della notte. All’indomani delle testimonianze raccolte da “La Nazione“, e del racconto delle condizioni di degrado in cui continua a sprofondare l’immobile testimoniate da un reportage fotografico, gli agenti del commissariato di Viareggio hanno organizzato un nuovo servizio. E all’interno dell’edificio – asfissiato da cumuli di rifiuti, scaricati lì non solo da chi, all’interno, tenta di sopravvivere; ma anche di chi utilizza quei 4mila metri quadrati di abbandono in una discarica – i poliziotti hanno trovato tre uomini, tutti originari del Marocco e privi di documenti. I tre sono stati accompagnati al Commissariato e, dopo che la polizia scientifica ha proceduto alla loro identificazione, sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti di natura diversa.

Un 25enne è stato denunciato perché, per la polizia, avrebbe violato il foglio di via obbligatorio che gli era stato comminato nel mese di settembre scorso dal questore di Lucca. Provvedimento che, nello specifico, impediva al giovane il ritorno nel comune di Viareggio per un anno. Un 26enne è stato invece munito di decreto di espulsione con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mentre un 23enne è stato accompagnato al centro identificazione e espulsione di Milano per essere rimpatriato.

I residenti continuano a chiedere, oltre a controlli, in particolare per arginare l’attività di spaccio che agita la zona, anche un intervento di bonifica della palazzina, invasa da di sporcizia e dai topi. "La situazione è insopportabile – insistono –. Il quartiere e Viareggio non meritano questa vergogna".

