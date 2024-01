Nuovo asfalto aspettando il Giro . Da lunedì lavori sul Viale a Mare

La carovana del Giro d’Italia tira (ancora) la volata alla nuova asfaltatura del Viale a Mare. Se per l’arrivo di tappa a maggio scorso è stato rinnovato il manto che dalla Fossa dell’Abate arriva fino alla piazza Mazzini, dove era previsto il transito e l’arrivo dei ciclisti; quest’anno la partenza da Torre del Lago spingerà ancora una volta la carovana fino alla Passeggiata, ma entrando però dal fronte Sud. Per questo è in programma la nuova asfaltatura del viale Manin, tra la via Rosolino Pilo e piazza Mazzini.

L’intervento completerà dunque il rinnovamento di tutta l’arteria fronte mare: dal Molo alla Fossa. “Menomale che il Giro c’è...“

I lavori, come si apprende dall’ordinanza della Comandante della Polizia Municipale Iva Pagni, cominceranno lunedì per concludersi il 2 febbraio, alla vigilia delle scoppio del cannone che segna l’inizio del Carnevale. Ad eseguire l’intervento sarà la ditta Sasit, che ha chiesto alla Municipale l’istituzione di alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione per consentire l’asfaltatura. E come accaduto l’anno passato, anche per questo secondo lotto il cantiere procederà per sezioni in modo da limitare i disagi alla circolazione.

Mdc