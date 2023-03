Nuovo appuntamento il prossimo 16 maggio

Dopo la Tirreno-Adriatico un altro grande evento attende la Versilia, gli sportivi e gli appassionati di ciclismo.

Martedì 16 maggio, infatti, torna il Giro d’Italia con l’arrivo della tappa che partirà da Scandiano in Emilia Romagna e si concluderà a Viareggio, sempre sul lungomare all’altezza di Piazza Mazzini al termine dei 190 chilometri e dopo aver superato il Passo delle Radici. Saranno due in verità le giornate "calde" con il Giro, in quanto dopo l’arrivo a Viareggio, la corsa rosa ripartirà il giorno dopo mercoledì 17 da Camaiore (che torna quindi ancora alla ribalta) per raggiungere Tortona in quella che sarà una frazione dedicata al ricordo di Fausto Coppi.