Nuovi varchi elettronici La Passeggiata off-limits ai veicoli non autorizzati

Si è conclusa la fase di sperimentazione dei nuovi varchi elettronici per la rilevazione degli gli accessi con i veicoli alle zone pedonali dei Viali a Mare: a partire da sabato le nuove apparecchiature elettroniche inizieranno a verificare se i veicoli in entrata sono autorizzati o meno. In caso di veicoli non registrati saranno emesse in automatico le sanzioni previste dal codice della strada. "Un nuovo modo di verificare chi entra ed esce dalla zona pedonale – commenta il vicesindaco Valter Alberici – ma soprattutto un elemento di innovazione che consente meno dispendio di controlli manuali e assoluta sicurezza della sanzione, là dove rilevata. Tolleranza zero per chi non rispetterà le regole, dopo il primo periodo di sperimentazione, che andrà a favore della fruizione dolce della Passeggiata".

I varchi installati sono in tutto 5: in piazza Puccini nel prolungamento di via Marco Polo, via GiustiMarconi, via GioiaMarconi, piazza Mazziniprolungamento via Mazzini e piazza D’Azeglioprolungamento via Matteotti. L’accesso ai viali è consentito, previa autorizzazione, ai veicoli che effettuano consegne ai privati eo riforniscono esercizi pubbliciattività commerciali con ingresso ed uscita dalle traverse più prossime al luogo di carico e scarico: l’orario va dalle 7 alle 10,30 per il periodo invernale (1 novembre – 31 marzo), dalle 7 alle 10,30 e dalle 14 alle 15,30 per il periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre). Sono poi previsti 10 stalli di sosta per il carico scarico merci h 24 e 7 giorni su 7 sul lato mare dei viali Manin e Carducci all’altezza del prolungamento di Corso Garibaldi, di via Machiavelli, di via San Martino, di via Leonardo Da Vinci, di via Giotto, di via Mentana, di via Saffi, di via Carrara, di via Roma e via Colombo.

È consentito inoltre l’accesso e stazionamento dei veicoli degli operatori autorizzati per il mercato settimanale del giovedì e, previa autorizzazione da richiedere 7 giorni prima, i veicoli impegnati in attività lavorativa o per altre motivazioni verificate. I residenti in Passeggiata che dispongono di un’area privata per il parcheggio possono accedere, sempre previa autorizzazione, rilasciate in numero pari agli effettivi posti auto privati disponibili. Per quanto riguarda i veicoli in dotazione alle persone diversamente abili e fornite di contrassegno, se residenti nel comune di Viareggio possono accedere richiedendo l’inserimento della targa del veicolo utilizzato. "Invitiamo al rispetto della segnaletica – conclude il vicesindaco Alberici – sia per non incorrere in sanzioni spiacevoli sia per non interferire con il passaggio dei mezzi autorizzati, primi fra tutti quelli di soccorso". Tutti i veicoli in transito o sosta (compresi i ciclomotori) lungo le corsie d’accessouscita saranno rilevati, sanzionati e nel caso rimossi.