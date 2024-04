Nuovi uffici comunali. Modificati gli ingressi

Con il vecchio municipio di piazza Matteotti trasformato in sede espositiva ad eccezione della sala consiliare, dei servizi demografici (anagrafe e stato civile) e del Centro elaborazione dati (Ced), d’ora in poi i cittadini dovranno abituarsi all’idea di identificare il Comune con gli uffici allestiti all’ex ospedale “Lucchesi“, diventato a pieno titolo il centro amministrativo e operativo dell’ente. Per consentire ai cittadini di raggiungere gli sportelli desiderati in modo più agevole e diretto, nonché per il disbrigo delle pratiche necessarie, gli accessi della nuova sede sono stati organizzati in modo differente. L’ingresso principale è quello lato via Capriglia, da dove si potranno raggiungere gli uffici aperti al pubblico negli orari stabiliti. L’entrata da via Martiri di Sant’Anna, di fronte al parcheggio a pagamento di piazza de Ferrari (lato mare, invece, c’è quello libero e gratuito dell’area Botti), sarà invece riservata a tutti coloro che hanno appuntamento con gli uffici tecnici, ad esempio l’edilizia o i lavori pubblici.