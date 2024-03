Nuovi asfalti per sicurezza e decoro

Partiranno nuove asfaltature di tratti particolarmente danneggiati. Saranno oggetto di intervento il parcheggio retrostante la chiesa di Corvaia, una parte di via Salvatori a Pozzi dove un avvallamento crea un grande ristagno di acqua, stesso tipo di problema sarà risolto su via Federigi a Querceta, dinanzi a via Mancini, e in prossimità delle torri, e ancora un tratto di via Versilia sempre a Querceta e il parcheggio di via Menchini a Pozzi. Per quanto riguarda Seravezza, sono due gli interventi: in via Roosevelt, dove ad ogni pioggia si forma una grande pozzanghera, mentre l’altro consentirà la sistemazione della zona ai piedi della salita di via XXIV Maggio. Querceta sarà interessata dal rifacimento dei marciapiedi in piazza Matteotti e via Don Minzoni con marmo donato dalla Henraux dopo la fiera di San Giuseppe