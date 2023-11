Nuove fogne a Focette. Realizzati 10 chilometri

Oltre 10 chilometri di nuove condotte e sette stazioni di sollevamento per un investimento pari a 3 milioni di euro. Il maxi-progetto disposto da Gaia per dotare di fognatura nera le zone del territorio che ancora ne erano sprovviste è entrato nelle fasi conclusive e rientra nell’accordo di programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino-costiere della riviera apuoversiliese. Le condotte sono già arrivate in via Tonfano, via Africa, via Fiumetto, via Tre Ponti, via Firenze, via Monte Gabberi e via Ricasoli, mentre gli allacci stanno per essere ultimati a Focette, più precisamente tra via Pascoli e via Giordano, e poi via Italia e via Ottoboni.

"Siamo soddisfatti degli interventi – dice il sindaco Alberto Giovannetti – in particolare quelli realizzati a Focette. Nel frattempo continuiamo a monitorare l’area del Pollino, dove c’è ancora necessità di estendere la rete di fognatura nera e dove, all’inizio del 2024, dovremmo veder partire i lavori all’impianto di depurazione. Gli allacci alla rete fognaria non sono solo una questione di legge o civiltà – conclude – ma un servizio fondamentale per l’ambiente, a tutela della falda idrica, delle acque del reticolo di superficie e, da ultimo, del nostro mare". Da parte sua, il presidente di Gaia sottolinea come la realizzazione delle nuove fognature a Focette sia un traguardo molto importante per la tutela del territorio e dell’ambiente: "La nuova rete fognaria garantirà un notevole efficientamento del servizio per i residenti e per i numerosi ospiti che in estate soggiornano in questa zona a forte vocazione turistica. Un buon risultato in termini ambientali e di qualità delle acque di balneazione, grazie anche alla ormai consolidata collaborazione con l’amministrazione comunale".