Nuove deleghe in giunta. Bernardi al commercio

Una redistribuzione o, meglio, "un’ottimizzazione" delle deleghe agli assessori, come tiene a dire il sindaco Lorenzo Alessandrini. In sintesi il commercio passa da Michele Silicani ad Adamo Bernardi mentre il primo viene investito soprattutto di impegni riguardanti il settore ambiente e foreste. Adesso infatti l’assessore Silicani dovrà seguire ambiente e sostenibilità ambientale; attività produttive, cave e lavorazione del marmo; forestazione, territorio, progetti e finanziamenti; analisi e valutazione dei mutamenti climatici mentre il vice sindaco Bernardi viene incaricato di ulteriori settori di ’peso’ e si occuperà pertanto di: pianificazione territoriale, edilizia privata, decoro urbano e manutenzioni, fiere, mercati e commercio fisso e ambulante e trasporti pubblici.

Questa è la nuova assegnazione degli incarichi sancita con decreto del sindaco. "Una scelta quasi automatica – evidenzia Alessandrini – finalizzata a valorizzare le professionalità in campo. Visto che dobbiamo progettare tanto, voglio che Silicani si concentri sulla valorizzazione ambientale, settore di cui è competente, e a intercettare i finanziamenti non solo per la parte della montagna ma anche per i fiumi. Abbiamo anche la colonia estiva di proprietà del Comune che insiste sul territorio di Forte dei Marmi, per la quale sarà necessario intervenire. Le deleghe a Bernardi invece tengono conto del lavoro puntuale che ha svolto sul fronte del decoro urbano che già l’ha messo in contatto con i commercianti locali. Ecco che segurà gli esercenti ma anche gli operatori di mercati e fiere e si occuperà dell’organizzazione dei festeggiamenti e della logistica relativa appunto all’occupazione di strade e piazze. Silicani comunque continuerà a seguire attività produttive e cave. Non penso di dover fare ulteriori modifiche di deleghe – conclude il sindaco – perchè posso contare su una squadra rodata che sta marciando a pieno ritmo".

Francesca Navari