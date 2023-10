Nuove cucine nei plessi scolastici. Investimento da oltre 50mila euro. Spazi cottura di piatti per celiaci

Si rinnovano le cucine dei plessi scolastici Giorgini, Caranna e Carducci di Forte dei Marmi: già installate le nuove attrezzature, tra cui alcune apposite per le esigenze degli alunni con celiachia. Sono infatti arrivate, montate e predisposte le nuove attrezzature per le tre cucine dei plessi scolastici Giorgini, Caranna e Carducci, previste dal piano di rinnovamento e miglioramento dell’offerta tecnica dalla Cirfood, l’azienda che gestisce il servizio di ristorazione scolastica che quindi adesso promette miglior efficacia nei procedimenti di cottura e realizzazione dei menu per gli studenti. La scelta delle nuove attrezzature acquistate è stata condivisa a monte dalla Cirfood con i cuochi comunali attraverso appositi sopralluoghi nelle scuole e confronti serrati per comprendere le esigenze più stringenti a cui dare risposta: infatti la nuovissima dotazione prevede non solo utensili, frigoriferi e piastre elettriche, ma anche postazioni per gli alunni che presentano determinate intolleranze. Infatti le cucine per la prima volta hanno porzioni specificatamente delineate e attrezzate per realizzare piatti senza glutine e rispondere adeguatamente alle esigenze degli alunni con celiachia. Un investimento importante per cui sono stati stanziati quasi 50mila euro, "in linea con l’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale ai bisogni dei fortemarmini" come sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni.

"Questi ammodernamenti – commenta – ci permetteranno, così di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati: quello di proporre alimenti di elevata qualità per i nostri ragazzi cucinati sul posto con strumenti di lavoro di adeguato e modernissimo standard. Grazie alla fattiva collaborazione dei cuochi comunali, siamo riusciti a semplificare al meglio le loro esigenze, traducendole in un investimento che oggi rende le cucine davvero un luogo di lavoro funzionale ed efficace".

Fra.Na.