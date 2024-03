Nuova vita per l’ospedale. Al Tabarracci 36 posti letto. Investimento da 6 milioni

di Daniele Mannocchi

VERSILIA

Un Ospedale di Comunità, al Tabarracci. E tre Case di Comunità tra Viareggio, Camaiore e Pietrasanta. Più una quarta a Massarosa, la cui realizzazione seguirà un iter differente. Ieri mattina, i vertici dell’Asl e delle amministrazioni locali – con i sindaci Giorgio Del Ghingaro, Alberto Giovannetti e Marcello Pierucci, assieme al presidente della Regione Eugenio Giani – hanno presentato i progetti per la realizzazione di tre nuove Case di Comunità. Contestualmente sono partiti i cantieri, con l’obiettivo di chiudere le operazioni nel 2025.

"La Regione ha varato una riforma importante dei servizi territoriali – spiega il direttore di zona dell’Asl Alessandro Campani – ma il potenziamento deve passare necessariamente da alcuni interventi infrastrutturali. Tramite fondi del Pnrr, rafforziamo una rete di Case di Comunità ben strutturata e capillare". Il potenziamento, come detto, riguarderà Viareggio – l’ex hub vaccinale del Terminetto –, Camaiore – i locali dismessi dell’ex ospedale – e Pietrasanta. "Si parla di più di 3.600 metri quadri di servizi e un investimento da due milioni e 200mila euro – continua Campani –: l’obiettivo è creare ambienti adeguati per un sistemi di servizi vicino al cittadino e ricco di contenuti. Da direttore di zona, mi preme ribadire che la riforma è interessante: possiamo dare servizi di qualità molto alta. E per accedere a questi servizi, c’è il tassello fondamentale del punto di accesso per la presa in carico, che indirizza l’utente dove più ha bisogno".

A spiegare nel dettaglio gli interventi, è intervenuto l’ingegner Nicola Ceragioli. "Al Terminetto, recuperiamo l’area che il Comune ha concesso in comodato all’Asl e che veniva usata come hub vaccinale – illustra –: qua ricaveremo ambulatori per la medicina legale e uffici; nell’area di proprietà dell’Asl ci saranno medici di famiglia e ambulatori distrettuali". L’intervento sarà eseguito dalla Pluriservice di Lucca: il costo è di 800mila euro (400mila di fondi Pnrr e 420mila da altri canali). "A Camaiore, si lavorerà al pian terreno e al terzo piano dell’ex ospedale – continua Ceragioli –, per creare ambulatori da destinare ai medici di famiglia e a visite specialistiche su un’area di 1.250 metri quadri". Se ne occuperà la Paolinelli Costruzioni per 680mila euro (500mila del Pnrr, 180mila di fondi statali). Infine, a Pietrasanta, dove il 21 marzo sarà inaugurata una nuova farmacia comunale, è previsto il recupero di un’area di 1.650 metri quadri che al momento è in stato di abbandono. "Avremo la mensa a corredo della Casa di Comunità, cinque nuovi ambulatori e un percorso unico che collegherà tutte le aree del distretto". A realizzare il tutto sarà la Edilter Srl: 720mila euro l’investimento (500mila Pnrr; 220mila altri canali).

Entro l’estate, inoltre, partiranno i lavori per l’Ospedale di Comunità al Tabarracci da 36 posti letto, che il Comune ha ceduto in comodato gratuito all’Asl. L’investimento sarà di circa 6 milioni di euro. Ad oggi, l’Asl è in attesa che venga completato il progetto esecutivo.