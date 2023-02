Nuova stangata per l’Albahaca

Seconda stangata per il cocktail bar “Albahaca“, in vicolo San Biagio, costretto a chiudere anticipatamente, ossia alle 22, in seguito alle proteste dei residenti per musica alta e schiamazzi. L’ordinanza è stata firmata mercoledì dal sindaco Alberto Giovannetti, sulla base delle verifiche effettuate dalla polizia municipale, e resterà in vigore per cinque giorni a partire dalla data della notifica. Il locale, che in questo periodo tra l’altro ha chiuso i battenti, era finito nel mirino dei residenti. Nei loro reclami ed esposti l’accusa principale riguarda musica alta, schiamazzi e grida nelle ore notturne, con conseguente disturbo della quiete pubblica. Il locale, dopo le 22, dovrà inoltre liberare il suolo pubblico da tavoli, sedie e altri aredi.

d.m.