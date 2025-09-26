Nuova scuola a Vittoria Apuana. A gennaio partirà il cantiere

Sono dodici le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara per l’avvio dei lavori della nuova scuola a Vittoria Apuana. E’ stata infatti nominata la commissione giudicatrice e per gennaio 2026 partirà la maxi opera di costruzione ex novo della primaria in via Padre Ignazio da Carrara per un costo complessivo stimato di 10 milioni 700mila euro. "Questo primo lotto – illustra il vice sindaco Andrea Mazzoni – interesserà l’allestimento del cantiere, che ha dimensioni importanti, e la parte dei parcheggi. Nel frattempo, per dare continuità, nel prossimo bilancio finanzieremo già il secondo e terzo lotto. L’operazione comporterà la dismissione della scuola Carducci in via Melato, così da creare un parco e posti auto proprio vicino al centro del paese. Allo stesso tempo saranno realizzati due poli didattici: uno è quello della Don Milani in Vaiana dove stiamo già intervenendo con lavori per l’antisismica, e l’altro sarà a Vittoria Apuana con Pascoli, Carducci e Guidi".

L’edificio sarà di circa 2700 metri quadrati, progettato per accogliere le scuole primarie con un approccio futuristico e a basso impatto ambientale. Ospiterà due sezioni, una mensa moderna, un auditorium multifunzionale, una palestra e un teatro esterno immerso nel verde. Saranno inoltre presenti spazi interdisciplinari progettati per favorire la socialità e l’apprendimento secondo le più avanzate metodologie pedagogiche. Gli ambienti saranno luminosi, funzionali e dotati di tecnologie di ultima generazione, pensati per stimolare la creatività e il benessere di studenti e insegnanti.

Francesca Navari