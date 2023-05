Nuova Riserva di pesca Prorogata l’apertura

Ancora una proroga per la Riserva Medicea di pesca che non chiuderà la stagione il 4 bensì il 18 giugno. Una decisione che è stata presa in considerazione sia del maltempo, che ha fermato per molti giorni la pesca sportiva, sia dei livelli idrici che consentono tranquillamente un prosieguo delle attività di pesca in questa riserva che si snoda dal centro di Seravezza sino a Ruosina e che offre un ambiente naturalistico davvero spettacolare.

Si ricorda che la Riserva Medicea di pesca prevede, su tutta l’asta fluviale, l’obbligo di rilascio del pesce e che per accedervi è necessario prenotare attraverso l’app Hooking, strumento che permette di programmare gli ingressi e, di conseguenza, anche un maggior controllo della riserva. Per info sulla Riserva Medicea di pesca, si può visitare la pagina Facebook ZRS Riserva Medicea – Seravezza o scrivere una email all’indirizzo [email protected]