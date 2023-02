Nuova ondata di furti nelle case

Continua a preoccupare l’ondata di furti che in queste settimane si è abbattuta sul territorio di Massarosa, senza risparmiare alcuna frazione. Il caso più eclatante è stato ovviamente l’assalto allo sportello bancomat di Stiava, ma pure le abitazioni private non sono rimaste esenti da tentativi di ruberie. Stando alle segnalazioni, la settimana appena andata agli archivi è trascorsa senza che i ladri si prendessero un solo giorno di riposo. Nella tarda serata di sabato, oltre al caso clamoroso di Stiava, le attenzioni dei malviventi si sono concentrate sul capoluogo: si parla di almeno tre abitazioni visitate dai ladri, situate lungo la via Cenami che al calare del sole rimane al buio. Una situazione preoccupante che perdura ormai da diverse settimane e che continua a tenere sul chi vive i residenti di Massarosa e frazioni.