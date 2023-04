"Nuova distribuzione dei sacchetti Ersu"

"E’ necessaria una nuova distribuzione dei sacchetti per i rifiuti in vista dell’estate". La sollecitazione arriva dal consigliere di Amo Forte, Emanuele Tommasi. "Più di un anno fa c’è stata la distribuzione dei kit al Palasport – ricorda – ma è fondamentale che Ersu e Comune si attivino per una nuova fornitura di sacchetti in previsione dell’estate, se tanto vogliamo assicurare decoro. Infatti ci sono residenti che in tutto questo tempo possono aver terminato i sacchetti ma anche tanti ospiti, che dall’imminente ponte del 1° maggio arriveranno al Forte, che proprio ne sono sprovvisti. Necessario attivarsi con una nuova distribuzione, anche in un’unica giornata, magari nelle sedi di Croce Verde o Misericordia"