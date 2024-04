Nuova casa famiglia. Ieri l’inaugurazione

Si è tenuta ieri pomeriggio l’inaugurazione ufficiale degli ‘appartamenti per l’autonomia’ nel capoluogo, in un immobile di proprietà della parrocchia: si tratta di una struttura dedicata all’accoglienza di ragazzi in difficoltà, vicini alla maggiore età o neomaggiorenni, italiani oppure stranieri non accompagnati.

La struttura appena inaugurata accoglierà dunque soprattutto adolescenti e sarà organizzata come una ‘casa famiglia’. All’evento erano presenti gli operatori della Caritas e i volontari del ‘Centro ti ascolto Massarosa’, insieme all’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, al parroco di Massarosa don Giorgio Simonetti, alla sindaca Simona Barsotti, al vicepresidente della cooperativa Odissea Valerio Bonetti e a Raffaele Domenici, vicepresidente Fcrlu. Il progetto si articolerà tra accoglienza e integrazione: gli ospiti, infatti, saranno inseriti nelle scuole, nelle palestre e nella vita comunitaria, a partire dalle sagre.

L’immobile è stato attrezzato ad hoc nel 2022, ricavando due nuclei abitativi che possono ospitare fino a 12 persone, oltre a un ufficio per il personale educativo e di presidio notturno che possa lavorare alle attività amministrative e al colloquio con i ragazzi. I lavori sono stati finanziati dalla parrocchia e dalla Fondazione Crl. Un accordo con la cooperativa Odissea permetterà di gestire il servizio con operatori specializzati che saranno presenti giorno e notte. La struttura è già in funzione.