Nuova antenna per la telefonia a Camaiore: il Comune la usa per la Protezione Civile, Fdi protesta

Le opposizioni si scagliano contro l’antenna al Tori: intanto il Comune decide di utilizzarla per la Protezione Civile. Non c’è pace per l’impianto: da quando svetta sui campi dell’area Tori, la comunità è in subbuglio: Fratelli D’italia si dice vicino ai residenti: "Lo scorso 18 luglio – esordisce la consigliera comunale Cinzia Romboni – avevo segnalato che la scelta di istallare l’antenna vicino a un campo sportivo e in prossimità di alcune abitazioni avrebbe portato disagi sia a livello ambientale che di salute. Poi nessuna smentita da parte dell’amministrazione che ha continuato per la sua strada senza considerare alternative.

Mi duole apprendere – prosegue la Romboni – che non solo i gestori del campo sportivo si sono trovati difronte a questa amara sorpresa, ma che anche gli stessi residenti non sono stati informati. Ancora una volta il nostro appello va agli amministratori che hanno preso una decisione a dir poco inopportuna e soprattutto al gruppo Consiliare di Rinnovamenti tanto attento alla salute e all’ambiente". A vederla dal vivo in effetti l’antenna in questione è veramente enorme ed incide sul paesaggio di campagna: le case se la sono trovata davanti senza preavviso.