Nuova alba per la nautica: varato il "Sunrise"

Centocinquant’anni e non sentirli. Benetti è un nome e un vanto della città. E ora si trova leader al mondo. Ieri ha varato dallo storico scalo nel cantiere di via Coppino l’ennesima nave da diporto, il 44 metri Sunrise (Alba). Si tratta di un vero cavallo di razza, un autentico prodotto “made in Viareggio” della nautica di lusso. Da molti anni ormai il marchio che prende il nome dalla famiglia di imprenditori viareggini è invidiato nel mondo.

La classe Diamond sta avendo un successo commerciale molto importante. Eccone alcune caratteristiche tecniche: lunghezza 44,06 metri; dislocamento a pieno carico 352 tonnellate; alla velocità di 11 nodi (circa 20 km.ora) percorre 3800 miglia (quasi 7000 km.); ha 5 cabine per 10 ospiti, ed è realizzato su 4 ponti. E’ costruito in fibra di vetro - vetroresina, con il design degli esterni dello studio Giorgio M. Cassetta, mentre gli interni sono opera dei progettisti del cantiere. La festa per l’importante avvenimento, che si ripete ogni due, due anni e mezzo, è stata coronata dalla perfetta discesa in acqua dello yacht, in un tripudio di coriandoli tricolori, sirene delle barche vicine, e dal bel canto della soprano Simona Rais accompagnata dal mastro Daniele Aiello al pianoforte. L’armatore era già da anni cliente di Benetti, essendosi fatto costruire in passato un modello Mediterraneo 116’ (35 metri). Ora ha a disposizione la nuova nave del valore, sembra, di circa 22 milioni di euro. E ha scelto, oltre al nuovo mega yacht nel suo insieme, anche le proposte offerte dallo staff di progettisti del cantiere. Federica Brascuglia è la responsabile dell’affiatato team composto in prevalenza da donne: “Anche questo è motivo d’orgoglio. Perché in vent’anni che lavoro qui, devo dire che mi sono trovata sempre affiatata e in sintonia con i colleghi progettisti, e con i titolari delle varie aziende terziste che ci forniscono i mobili, gli accessori e così via. Questo yacht in particolare – dice – ha tutto uno stile contemporaneo dove le tonalità chiare prevalgono così come la linearità degli arredi e delle varie colorazioni. La nostra offerta è stata quella e l’armatore ha approvato. E’ chiaro che ad ogni nuovo progetto c’è uno studio particolare svolto in stretta connessione con l’armatore stesso. Devo anche dire che le nuove disposizioni degli interni sono agevolate dai volumi aumentati, che fanno sembrare la nave non di 44 metri, ma di almeno 50”.

Walter Strata