Nuotano troppo al largo Paura per 4 ragazzini Bagnino li mette in salvo

Sembrava una domenica come le altre, ad eccezione del mare mosso che ha frenato la voglia di farsi una bella nuotata e di rinfrescarsi viste le alte temperature di questo periodo. Non tutti però hanno rispettato la presenza delle bandiere rosse sul pennone. E così, intorno alle 18, all’altezza del bagno “Biondetti“ di Motrone sono spuntati quattro ragazzini – è poi emerso che avevano tra i 12 e i 14 anni – i quali noncuranti delle onde si sono tuffati con l’idea, probabilmente, di giocare qualche minuto e tornare a riva. Senza fare i conti con la corrente.

Nel giro di pochissimi minuti il gruppo si è allontanato e una volta arrivato al largo non è più riuscito a tornare indietro con le proprie braccia. I bagnini hanno provato a chiamarli ma si sono resi conto che quei ragazzini – turisti stranieri capitati lì per caso, non essendo clienti di nessuno stabilimento – annaspavano tra le onde con la corrente che continuava a risucchiarli trascinandoli sempre di più verso il largo. E mentre il mare “montava“ insieme all’apprensione per quei giovani, lo storico bagnino del “Biondetti“ Francesco Leone non ci ha pensato due volte e con il patino si è lanciato in loro soccorso, con vigorosi colpi di remi che gli hanno consentito di raggiungerli in poco tempo. Grazie anche a una buona dose di esperienza, Francesco è riuscito a soccorrerli uno ad uno, facendoli montare sul patino e riportandoli a riva dopo averli tranquillizzati con qualche battuta e sorrisi consolatori. Sulla battigia nel frattempo si è formato un folto crocchio di curiosi e l’applauso liberatorio ha condito il soccorso andato a buon fine. "Quei ragazzini erano allo stremo – racconta lo staff del ’Biondetti’ – e hanno capito perfettamente di aver sbagliato. Si sono scusati e hanno ringraziato Francesco per il suo tempestivo e provvidenziale soccorso. Li abbiamo fatti sedere, rifocillandoli, ma fortunatamente erano tutti in buone condizioni di salute anche perché nessuno aveva ingerito acqua quando erano al largo. Alla fine se ne sono andati uscendo dal parcheggio del bagno e imboccando a piedi il lungomare. Dove fossero alloggiati non lo sappiamo – concludono – ma questo episodio dimostra ancora una volta quanto sia pericoloso sfidare il mare mosso. In questi casi ci vogliono attenzione e senso di responsabilità".

Daniele Masseglia