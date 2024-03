Numeri record per “Nati liberi“. Quasi 90 cani dati in adozione

Nove minuti pieni di tenerezza e salvezza, generosità e riconoscenza. Il video messo in rete dai volontari di “Nati liberi“, associazione che da anni gestisce il rifugio per cani alla Saponiera, è un doveroso tributo alle tante persone che nel 2023 hanno deciso di accogliere in casa un amico a quattro zampe. In totale 86 “angeli con la coda“, come vengono affettuosamente chiamati gli amici a quattro zampe, nel video raffigurati sia prima che dopo l’adozione, per mostrare al mondo la potenza che può avere questo gesto d’amore. "Il video di quest’anno – spiegano i volontari – lo dedichiamo a tutti i cani che vivono chiusi in gabbia, privati della loro libertà e dignità. Non solo i poveri randagi accalappiati o i padronali abbandonati come pacchi nei canili, ma anche i cani di razza usati come meri organi di riproduzione negli allevamenti lager di gestori senza scrupoli che non hanno rispetto per la loro vita perché la considerano solo in termini di guadagno. I fatti di Casaluce ci ricordano che l’amore non si compra, ma si adotta".

d.m.