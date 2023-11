Numeri da extralusso. Principe di Piemonte, il nuovo corso vale oro. Fatturato su del 18%

Fatturato in crescita di quasi 20 punti (+18 per cento sul 2022) e occupazione in linea rispetto all’anno scorso. Sono numeri più che lusinghieri quelli registrati dal Grand Hotel Principe di Piemonte. E proprio in base a questi riscontri positivi, il 5 stelle lusso di piazza Puccini ha deciso di restare aperto anche per la stagione invernale, con una breve pausa (dal 4 gennaio al 1° febbraio) pensata per dare ossigeno ai piccoli interventi di manutenzione che proietteranno il Principe verso la stagione 2024 nella sua forma più smagliante.

L’anno della ripartenza, dopo un capillare intervento di restyling e una rinnovata formula di accoglienza, ha registrato un altissimo livello di gradimento degli ospiti, testimoniato dalle recensioni sui social di maggior rilievo (95,5 per cento: al primo posto tra gli hotel di pari livello), con la bellezza della struttura e l’interazione col personale a rappresentare i punti di forza. Fattori, questi, che hanno contribuito a un maggiori numero di clienti, in controtendenza con quanto lamentato da altre realtà ricettive sul territorio, soprattutto per quel che riguarda la seconda parte della stagione estiva.

"Il riconoscimento di cui andiamo estremamente fieri è la conferma delle due stele Michelin per il decimo anno consecutivo del nostro ristorante ’Il Piccolo Principe’, con alla guida chef Giuseppe Mancino e una brigata di cucina e sala composta da giovani talenti – commenta il direttore Max Venturelli –; abbiamo raccolto i frutti di una strategia basata su un servizio di lusso personalizzato e indirizzato all’ospite che ricerca l’eleganza e la discrezione di un hotel curato nei minimi dettagli e capace di garantire standard dei più alti livelli italiani e internazionali. Abbiamo implementato tutto questo attraverso una squadra di giovani, guidata da selezionati professionisti del settore. Come target, ci siamo focalizzati sul mercato straniero e le aree clienti alto-spendenti hanno portato risultati soddisfacenti".

Nel volume complessivo dei clienti, gli italiani rappresentano un terzo del totale (33,62 per cento). È aumentata la presenza di stranieri: in particolare dagli Usa (14,22 per cento). La novità è rappresentata dalla presenza di ospiti dal Golfo Persico: Arabia Saudita (4,58), Qatar (1,46), Uae (0,68), Kuwait (0,6), sommate insieme superano lo stabile 7,2 per cento di inglesi fidelizzati. "Per il prossimo anno, la strategia ci porterà a scommettere su altri mercati emergenti dai quali ci aspettiamo grandi risultati – conclude Venturelli –; la scelta di rimanere aperti tutto l’anno è un atto di coraggio che, assieme a pochissime altre realtà alberghiere, punta a diventare esperienza apripista in Versilia, un territorio che è in grado di sostenere la scommessa di destinazione del turismo di lusso anche in inverno".

