Novità per la prima casa. Sarà più facile accedere

Prima casa, sarà più facile accedere. L’amministrazione ha infatti approvato due requisiti che permetteranno un’apertura per chi internde acquisire una nuova prima casa nelle varie aree del Comune, in cui la precedente amministrazione ha previsto la realizzazione di unità abitative ’prima casa’. "Sono trascorsi 13 anni dall’approvazione del piano - afferma l’assessore all’urbanistica Andrea Mazzoni - e molti interventi non sono partiti. Pur non condividendo l’impostazione dello strumento della precedente amministrazione, ma comprendendone le finalità in un paese che sta perdendo residenti, abbiamo cercato, se la delibera verrà confermata in consiglio, di dare risposta alle esigenze di chi vorrebbe acquisire una prima casa. I requisiti dei 10 anni continuativi di residenza al Forte o dei 15 anni non continuativi, partiranno dalla data in cui sarà approvato il piano operativo e non più dal 2016. Inoltre la residenza in Versilia ma con lavoro al Forte da almeno 10 anni, darà comunque possibilità di accedere".