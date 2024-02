Novità al Parco Lo Zeppolino. Arriva la nuova staccionata

Dopo la segnalazione da parte del comune di Stazzema di richiesta ripristino della staccionata sul sentiero che porta alla fonte de Lo Zeppolino, nella frazione di Levigliani, l’Unione dei Comuni della Versilia ha stanziato un contributo per la ricostruzione dello steccato e incaricato una ditta per svolgere l’intervento. Si tratta di un importo di 6mila euro, comprensivo di rimozione e smaltimento dei pali ammalorati. Ad essere incaricata di fare il lavoro è stata la ditta Lo Scepalone di Giovati Michael che ha sede a Stazzema. È prevista la sostituzione di circa 90 metri lineari di pali, mentre il primo tratto di staccionata ancora buono verrà mantenuto. L’opera sarà eseguita nei prossimi giorni, e meteo permettendo, e va a sommarsi agli altri interventi di valorizzazione del patrimonio sentieristico dell’Alta Versilia che sta portando avanti il Comune di Stazzema anche di concerto con L’Unione dei Comuni, nella convinzione che possa diventare un volano attrattivo per il turismo lento.