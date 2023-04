Novità al mercato di piazza Marconi Si recuperano 15 posti per le auto

Ci saranno una quindicina di posteggi auto in più nei giorni di mercato. Il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva ha infatti firmato l’ordinanza che prevede una riduzione degli spazi per i furgoni, con conseguente presenza di maggiori stalli liberi per le auto il mercoledì e la domenica mattina. "In sostanza – sintetizza l’assessore al commercio Massimo Lucchesi – sono state effettuate nuovamente tutte le misurazioni e ci simo resi conto che nei due giorni di mercato le zone riservate per i furgoni degli ambulanti sono in realtà sovrabbondanti rispetto alle necessità rilevate in una vecchia ordinanza che prendeva come parametro l’ingombro massimo dei mezzi. Questo soprattutto sul lato Massa dell’area mercatale. Ne è emersa l’opportunità di dover adottare i provvedimenti del caso finalizzati a ricalibrare il numero dei posteggi disponibili a quelli effettivamente necessari allo svolgimento del mercato di piazza Marconi. Ciò è più facilmente riscontrabile la domenica mattina quando sono solo 56 i furgoni degli operatori, ma anche lo stesso mercoledì quando sono molti di più. Addirittura già la mattina alle 8 quando gli ambulanti hanno già provveduto a posizionare i mezzi e a montare i banchi, si era notata la presenza di spazi parcheggio liberi, che però rimanevano comunque ’impegnati’ in seguito alla previsione della precedente ordinanza che li destinava in ogni caso agli operatori. Quindi abbiamo in sostanza deciso di rettificare tali previsioni di ingombro – conclude l’assessore Lucchesi – a vantaggio di residenti e ospiti che adesso potranno contare su una quindicina di posti auto in più attorno a piazza Marconi".

In sostanza adesso il nuovo provvedimento prevede che lato Massa, nel tratto compreso tra il viale della Repubblica e la traversa di collegamento con la via IV Novembre, è soppressa la riserva di parcheggi agli operatori del mercato della domenica che resteranno tutti liberi per gli automobilisti; sempre lato Massa, nel tratto compreso tra la traversa di collegamento con la via IV Novembre e la via Matteotti, è soppressa la riserva di parcheggi agli operatori del mercato del mercoledì e della domenica; infine sempre lato Massa, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Carducci, è soppressa invece la riserva di parcheggi agli operatori unicamente per l’appuntamento del mercato della domenica mattina.

Francesca Navari