Novità al Carnevaldarsena. Sventola bandiera gialla

Non abbiamo ancora iniziato a scartare il panettone che il polpo è già uscito dal letargo. Il CarnevalDarsena ha infatti presentato le bandiere ufficiali di questa edizione del Baccanale. Indeciso se riproporre quella storica o presentarne una inedita, il comitato di via Coppino (in realtà la sede del rione è in via Savi, ma è questione di un angolo) ha deciso di non scegliere. E così sono due le bandiere già in vendita da Garage store in via Pisano, al Tabacchino di via Coppino, “Il Cartaio”,

“Perditempo” in Passeggiata, libreria “Lungomare”, gelateria “Mirella” e Tabacchino in via dei Lecci.

Ritorna a grande richiesta la “verde chiara“ con polpo rosa, identica a quella stampata ad inizio 2000 e rimasta nel cuore di tanti appassionati (al costo di 10 euro); e arriva anche l’inedita versione in giallo, con il logo firmato da Bogus e realizzato per i cinquant’anni della festa (al costo di 12 euro). "La speranza – dice il vicepresidente del comitato rionale, Alessandro Summonti – è che questi colori possano invadere il quartiere, e, perché no, sconfinare in tutta la città, durante il mese di Carnevale". Quest’anno il CarnevalDarsena occuperà le cinque serate, da venerdì 9 febbraio a martedì grasso 13 febbraio, a cavallo del secondo corso. E, in via del tutto eccezionale, avrebbe dovuto passare il testimone al rione Marco Polo, che però, come annunciato dal presidente Marco Puccinelli, non si svolgerà. "Da viareggini – conclude Summonti – ci auguriamo che il presidente Puccinelli possa ripensarci. Perché il Carnevale è ancora più bello se vissuto con tutti i rioni..."