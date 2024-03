Notti senza pace. I negozi del Piazzone nel mirino dei ladri. Fallite due effrazioni

Nella sempre più desolata piazza Cavour nessuno ha più la forza nemmeno per protestare. "I tentati furti di stanotte? È proprio il minimo che può capitare..." sbuffa, via insieme al fumo di un’altra sigaretta, un commerciante accostato alla porta del negozio in attesa di qualche cliente e, come tutti a Viareggio, di una soluzione per il recupero del mercato sprofondato in un mare di illusioni.

Di due tentativi di furto è il bilancio dell’ultima serata, che ha visto entrare nel mirino altrettante attività sotto i loggiati di piazza Cavour. La pescheria “L’acciuga“, sotto i portici del pesce dove resistono in due, e il forno “Pistelli“, che chiude il treno delle logge del frutta e verdura con i fondi pieni e vuoti ad intermittenza, come una bocca mezza sdentata. Nel primo caso il furto è andato fallito, perché appena l’uomo (come testimoniano le immagini delle telecamere di videosorveglianza) ha tentato di forzare l’ingresso è entrato in funzione l’allarme che ha riempito l’aria di fumo. Così la stessa persona si è spinta altrove, puntando poco distante il panificio. E lì ha provato a entrare assestando un colpo alla porta. Niente di più. Ma abbastanza per riaccendere un faro sulla situazione che vive il mercato, che nel 2024 avrebbe dovuto festeggiare il primo secolo delle logge del Belluomini con una completa ristrutturazione. Progetto che, invece, è ancora ferma al palo.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato comunque identificato, grazie all’attività di indagine della Polizia e ai video di sorveglianza, e denunciato a piede libero. Ieri mattina, dopo la notte agitata, era di nuovo al mercato, dove spesso passa le giornate vuote, e dove i commercianti raccontano di averlo sentito gridare e smaniare contro tutto e tutti. "Purtroppo niente ci impressiona più – si sfoga qualcuno –. Ci siamo abituati a vedere il mercato così, abbandonato al suo destino". Usato come riparo per chi non ha un tetto, e spesso teatro di liti accese dagli eccessi di disperazione. " I controlli delle forze dell’ordine sono importanti, ma più importante ancora – conclude un commerciante – sarebbe restituire dignità ad una zona che era l’orgoglio di Viareggio. E della quale restano solo i ricordi..."

Martina Del Chicca