Notti fuori controllo Vandalismi e furti negli stabilimenti "Serve un argine"

Cosa succede, di notte, sulla spiaggia? Molto più, e molto peggio, di quanto risulti dai bilanci sulla sicurezza che escono dalla Prefettura. Costruiti con la somma delle denunce raccolte dalle forze dell’ordine. "Perché è impossibile denunciare ogni singolo episodio che subiamo – racconta il presidente dei balneari viareggini Luca Lippi –. Perché c’è chi deve fare sorveglianza sul mare, chi deve stare in reception, chi in piscina, chi al bar... E non ci possiamo permettere, ogni giorno, di perdere mezza giornata per sporgere denuncia. Così se il danno è contenuto ci arrangiamo, forse sbagliando. Ma non c’è alternativa, ormai la situazione è fuori controllo". Ormai, in riva al mare, piccoli e grandi furti, vandalismi più e meno eclatanti, si rincorrono quotidianamente. Come il sole a la luna.

Quello che però è successo la scorsa notte, sul fronte sud della Passeggiata, ha le dimensione di un maremoto. O per dirla con Riccardo Zappelli, titolare del Colombo Guido, "sembrava che fosse passata una tromba d’aria". Tra gli stabilimenti colpiti nel raid vandalico della notte tra martedì e mercoledì, è stato proprio il Colombo Guido a pagare il dazio maggiore in termini di danni. "Hanno rotto 15 manici di ombrellone, due bidoni dell’immondizia e tirato tutto all’aria – continua Zappelli –; mancano all’appello due seggioline e un’ombrellone l’ho ritrovato straccato dal mare. Danni su danni, senza considerare le ore di lavoro per rimettere tutto a posto. Come ci si difende? Bisognerà studiare qualcosa tra noi balneari. È un costo in più, è vero: ma costa anche dover rimettere sempre tutto a posto".

All’inizio della stagione balneare era toccato al “Nettuno“, buttato all’aria in una notte di eccessi da una banda di giovanissimi che quando i locali chiudono finiscono a fare l’alba in spiaggia, sui lettini. E pochi giorni fa, proprio il “Nettuno“ ha subito l’ennesimo sfregio, con due sdraio squarciate di netto e un massaggio inequivocabile lasciato con la penna su una sdraio:“Sì alle aste. No alle caste“. "Siamo sicuri che siano solo vandali? Ragazzini annoiati? Sovreccitati da alcol o chissà cos’altro?". "Sicuramente - dicono i balneari – ciò che sta accadendo, anche alla luce di questo messaggio è inquietante".

Al “Dori“, il primo stabilimento che, con il Nereo, apri l’epopea del turismo balneare a Viareggio e in Italia quasi due secoli fa, è toccata invece la classica spaccata.I ladri hanno cercato di forzare una saracinesca, e poi, sul fronte opposto, hanno sfondato una porta a vetri. "Ce ne siamo accorti alle 6.30 quando siamo entrati – racconta Massimo Orlandi, concessionario dello storico stabilimento insieme alla moglie –. Come sempre i danni sono più ingenti del bottino, fatto di pochi spiccioli racimolati dal fondo cassa e da qualche indumento lasciato nel bar". Per respingere l’assalto dei nuovi Barbari la scorsa estate Massimo, insieme al figlio, ha fatto turni fino alle due di notte per auto-sorvegliarsi il bagno. "Ma quello che serve – prosegue – è un servizio di controllo. Di fronte a quello che sta accadendo serve da parte di noi imprenditori una risposta forte. Un investimento sulla sicurezza, nella speranza che poi qualcosa possa cambiare. Un’associazione ha senso se dà una risposta di squadra ai problemi, e il nostro adesso è trovare il modo proteggere i nostri stabilimenti e i nostri investimenti. Gli allarmi non bastano. Tutti insieme potremmo finanziare un servizio di vigilanza privata; vorrebbe dire sborsare due mila euro per la stagione ma evitare a noi, e anche ai nostri dipendenti, di dover ogni mattina riparare ai danni. Vorrebbe dire guadagnare in serenità. Però – conclude il titolare del “Dori“ – su questo fronte mi sembra che ci sia poca unione di intenti".

Martina Del Chicca

Daniele Mannocchi