Notte da incubo al Caffè Liberty Straniero ferisce cinque persone "Volavano sedie e bicchieri"

Trenta minuti di pandemonio. Un tempo infinito con un giovane che ha iniziato a lanciare bicchieri contro il titolare e il personale del Caffè Liberty in Passeggiata, spaccare sedie e aggredire chi si trovava di fronte. Ferendo cinque persone: lo stesso proprierario, la moglie, la figlia e due dipendenti. "Era una belva incontenibile" dice chi ha assistito alla scena. E solo il pronto intervento di una decina di passanti è servito a bloccarlo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri e poi dei mezzi di soccorso. Tutto è cominciato quando il giovane – un trentenne marocchino – attorno a mezzanotte si è seduto ad uno dei tavoli esterni chiedendo da bere. Un uomo che non era cliente abituale, che forse si era già presentato in precedenza una volta. Il personale gli ha subito anticipato che da lì a poco il locale avrebbe chiuso e lui ha mostrato i primi segni di arroganza e strafottenza. Poi a mezzanotte e mezzo è stato invitato ad andare via, visto che i camerieri erano affaccendati a sparecchiare i tavoli in pedana.

Lo straniero così si è avvicinato alla cassa per pagare con una carta di cui non ricordava il pin: la transazione non è andata a buon fine e il titolare Angelo Pucci gli ha detto di andarsene.

"A quel punto quel cliente è diventato una furia – racconta Pucci – ha preso sedie e bicchieri dalla veranda e ha iniziato a lanciarli all’interno del Caffè, con il chiaro scopo di colpirci direttamente. Una scena mai vista prima. Oggetti che volavano e si schiantavano in mille pezzi, il bancone scheggiato da vetri in più punti, tazzine fiondate contro il frigo: spaccava tutto ciò che trovava in modo davvero incontrollabile. Ha aggredito me, mia moglie e mia figlia e a una barista è finita una scheggia di vetro nel collo. Poi si è accanito a danneggiare la porta che eravamo malamente riusciti a chiudere per tentare di barricarci dentro e metterci al sicuro".

Provvidenziale è stato l’intervento di un gruppo di una decina di passanti che, vedendo quella scena da Far west, sono intervenuti e, tutti assieme, ce l’hanno fatta a bloccarlo mentre arrivavano le pattuglie dei carabinieri e le ambulanze. "E’ la prima volta che mi capita una cosa del genere – commenta il titolare – e abbiamo già avuto fortuna visto che quello straniero era intenzionato a farci del male. Era alterato a più non posso. Oggi siamo tutti di nuovo qui, a rimettere a posto per riaprire regolarmente. La paura è tanta".

Francesca Navari