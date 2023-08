Note incantevoli Domani il tributo a Morricone

Arriva al teatro della Versiliana di "Tributo a Morricone Film History", lo spettacolo firmato da Stage11 che ha riscosso ovunque grande successo di pubblico e critica.

Domani alle 21,30 "Tributo a Morricone Film History" incanterà il pubblico versiliese con un’orchestra di 40 elementi che, insieme al coro di San Martino del Duomo di Pietrasanta e i cantori di Burlamacco diretti da Susanna Altemura e la Corale Lirica Versiliese, diretta da Elisabetta Guidugli, interpreteranno le più belle colonne sonore della storia del cinema.

"La colonna sonora è un elemento portante in ogni film. Non si potrebbe immaginare di vedere “Star Wars” o “Indiana Jones” senza le musiche di John Williams – commenta il direttore d’orchestra Simone Giusti –; allo stesso modo la musica di Ennio Morricone è inscindibile dalle pellicole e spesso le idee musicali hanno fornito spunti registici. In alcune pellicole, come nel caso di quelle dirette da Leone, la musica è stata spesso elemento narrativo con particolare riferimento alla ricerca sonora, ai rumori e ai suoni d’ambiente".

Lo show ripercorre le tappe salienti della carriera del Maestro: dalle prime collaborazioni con Sergio Leone; alle musiche realizzate per Hollywood che lo hanno consacrato come icona mondiale tanto da meritarsi una stella sulla Walk of Fame.

Attraverso video-proiezioni e grafiche sarà possibile seguire passo passo le tante produzioni di Morricone, le numerosissime colonne sonore realizzate per altrettanti indimenticabili film a partire dagli anni Sessanta fino al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di "The Hateful Eight", di Quentin Tarantino.