Nonna Vittoria, dalla Puglia con amore. Un secolo di storia e aneddoti

È successo migliaia di volte, ad ogni latitudine. Il soldato, lontanissimo da casa, pattuglia una strada. Lo sguardo si posa senza alcun motivo su una finestra. I suoi occhi incrociano quelli di lei, scocca la scintilla ed è subito amore. Un ricordo indelebile che ha vissuto sulla propria pelle anche Vittoria Minoia, originaria di Monopoli e versiliese d’adozione. Storie che lei stessa ha raccontato giorni fa quando ha spento 100 candeline insieme ai familiari e con tanto di attestato dell’amministrazione comunale a cura del vice sindaco Adamo Bernardi e dell’assessore al sociale Stefano Pellegrini.

A portarla qui era stato il marito Onelio, versiliese, scomparso nel 1977 a causa di un brutto male. "Siamo grati – scrivono i nipoti – di questo dono straordinario che le ha permesso di attraversare un secolo di storia ed essere testimone di tanti avvenimento. La nonna è una figlia del sud e del mare: aveva solo 18 anni quando, affacciata a un terrazzino e intenta a stendere i panni, fu osservata da un maturo soldato in divisa, incantato dalla sua bellezza". Il magico e inaspettato incontro in terra pugliese avvenne nel 1942, quando Onelio, allora 30enne, dopo aver combattuto anche in Eritrea e Albania, fu mandato a Monopoli per trascorrere un periodo di convalescenza a causa di una ferita subita sul fronte greco. "Il nonno era un versiliese doc – proseguono i nipoti – con la testa dura come la pietra di marmo e una volontà ferrea. Il suo sogno di una vita normale, e magari di una famiglia, era lì, davanti a lui, su quel terrazzino". La favola si materializzò con le nozze nel 1943 a Monopoli, la prima figlia Maria Grazia, il trasferimento in Versilia per il lavoro di Onelio alla Henraux, gli altri tre figli Olga, Rosa (scomparse rispettivamente nel ’99 e nel 2002) e Carlo, e il ragguardevole traguardo dei 100 anni.

Daniele Masseglia