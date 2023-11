"Non una di Meno: la Nuova Generazione si Ribella al Mecanismo di Possessione"

VIAREGGIO

Una settimana di rumore e non di silenzio. Non più. La morte di Giulia Cecchettin ha sconvolto l’Italia e la Versilia: è diventata sorella, figlia, nipote di tutti. Le piazze rimbombano e cortei gridano ormai da giorni “Non una di meno”, “Tutte insieme facciamo paura”. In particolare è la generazione di giovani ragazze a prendere iniziativa, a gridare per il cambiamento, in nome di una paura che accompagna ormai la vita di tutte le donne: "potevo essere io".

La nuova generazione è quindi impegnata attivamente per il cambiamento e condanna in ogni modo questo meccanismo di possessione che porta troppo spesso all’omicidio. Purtroppo però, questa volontà e iniziativa non è unanime, anzi: si nascondono infatti dei meccanismi violenti incrementati da stereotipi fissati su piattaforme di social network che fanno passare la tossicità come la storia d’amore preferibile agli occhi di ragazzi e ragazze anche molto giovani.

“Viva i malesseri”: ma cos’è il malessere? Da Tik Tok in particolare emerge la figura del malessere come il ragazzo bello sì, ma anche manipolatore, irascibile, problematico, possessivo. E nonostante tutti questi segnali di tossicità – le cosiddette red flags (bandierine rosse che avvisano dell’allarme) – ancora sulla piattaforma è l’argomento che più interessa, anzi è un meccanismo che suscita invidia da chi invece il malessere – per fortuna – non ce l’ha.

Ed ecco quindi che si fanno video in cui ci si fa domande a vicenda, tra due fidanzati, come "posso andare a cena con un amico?": la risposta è no. No perché dice di non fidarsi, no perché sicuramente quello non è un amico, o sì ma allora la ragazza deve essere vestita come vuole lui, quindi vietata la gonna, vietato il trucco. Ed ecco qui uno specchio di manipolazione e di violenza psicologica, un turbine di costrizione, di non-libertà. Sempre sul social, vengono pubblicate foto di chat tra fidanzati: lui che chiama insistentemente, fa l’interrogatorio, offese, imprecazioni, tutto per cosa? Per una risposta data in ritardo, per due spunte blu senza risposta, per un litigio: ma qualsiasi sia la ragione, nessuno è legittimato a trattare così un’altra persona. E anche questo principio, ora più che mai, viene riportato su Tik Tok: in molte e molti cercano di smontare la figura del malessere riportando proprie esperienze di vita, momenti di dolore vissuti a causa del fidanzato, chat che riportano grande violenza psicologica. Ed è così che Tik Tok si spacca tra chi ricerca, comunque, il malessere, e chi invece ricorda quanto sia importante essere indipendenti e soprattutto libere.

Viola Mallegni