Non lo fanno entrare nel locale perché ha le stampelle: "È stato orribile"

Prima gli hanno negato l’accesso perché a causa delle stampelle "sarebbe potuto cascare", poi in alternativa gli hanno proposto di stare seduto tutta la sera a un tavolo, che tra l’altro costava 200 euro. A raccontare quanto avvenuto in un noto locale di Marina di Pietrasanta è Paolo Capasso, giocatore della nazionale di calcio amputati e testimonial attivo dell’associazione “Luccasenzabarriere“. Il suo desiderio di trascorrere una serata con gli amici si è scontrato infatti con l’addetto alla sicurezza, cosa che li ha portati ad abbandonare il locale senza nemmeno entrare. "A parte che può capitare a chiunque di cascare, amputati o meno – si sfoga Capasso – è stata davvero un’esperienza orribile. Essere bloccati all’ingresso di un luogo di divertimento e di svago non dovrebbe succedere nel 2023. Dopo un primo ’stop’ all’ingresso ad altri ragazzi per l’abbigliamento, ho chiesto informazioni per entrare insieme a due amici e due amiche. Dopo essere stato squadrato dall’alto in basso, la sicurezza mi ha detto ’io così con le stampelle non posso farti entrare’. Una situazione assurda, in quanto con le stampelle sono entrato in tante altre discoteche e pub in Versilia. Dopo un po’ di discussione è intervenuto il presunto proprietario: all’inizio ha detto che si poteva entrare solo con la prenotazione, cosa non vera, e dopo 5 minuti mi ha proposto di andare al tavolo, che costava 200 euro per 10 persone ma noi eravamo in 5".

Scioccato anche Domenico Passalacqua, presidente di “Luccasenzabarriere“: "Siamo arrabbiati perché è stata una vera e propria discriminazione. È la dimostrazione di come manchi la sensibilizzazione tra le persone e i gestori. Credo che due parole sia giusto le spenda anche il sindaco Giovannetti. Le barriere sono fisiche, ma troppo spesso continuano a persistere quelle mentali: vanno rimosse con un percorso culturale, di informazione, di conoscenza a cui le istituzioni devono partecipare".