"Non esiste una Viareggio senza il suo Carnevale Questo è un dato di fatto"

Se il loro obiettivo era di far parlare, ci sono riusciti in pieno. Intanto, per come è stata condotta la cosa, mi sembra evidente che non ci fosse l’intenzione di deturpare la scritta. In ogni caso, non capisco quale sia il reale messaggio che vogliono mandare. E non condivido...

La loro volontà è di farci presente che c’è una parte della città che non è interessata al Carnevale e non lo ama? Bene, è una cosa che comunque è risaputa. E in ogni caso, se ne facciano una ragione: il Carnevale fa parte di Viareggio, della sua essenza, del suo dna e di quello dei suoi cittadini. In migliaia abbiamo ricordi ed emozioni legati al Carnevale. Può non piacere, ma è così. Quindi, o questi signori non amano la città, oppure, se la amano, così come si fa con le persone a cui si vuole bene, dovrebbero imparare a convivere o addirittura ad apprezzare quel che non gli va a genio. Non esiste una Viareggio senza il Carnevale: è un dato di fatto.

Al contrario, se il messaggio è che Viareggio ha anche altro, non capisco perché si debba andare a intaccare e colpire il Carnevale invece di evidenziare tutto il resto. Detto questo, vorrei far presente che quella scritta è visibile principalmente, se non esclusivamente, dal molo di Tito. Quindi, chi arriva in quella zona viene dalla Passeggiata, e dunque dalla Viareggio liberty, balneare. Andando avanti, si trova di fronte al busto di Viani, quindi ha la possibilità di capire e conoscere uno dei principali artisti locali, che ha raccontato la Viareggio dei poveri, dei vàgeri, delle difficoltà. Poi c’è "L’Attesa" di Inaco, altra scultura che racconta un lato tragico di Viareggio, quello dei marinai e delle donne che li aspettavano durante le tempeste. Andiamo avanti: alla Rosa dei Venti c’è la targa con la scritta di Pea. In 300 metri, un viareggino o un turista ha già la possibilità di vedere che Viareggio è anche altro, e girando la testa a sinistra ha il panorama della nautica. Chi vuol capire che Viareggio è anche altro, ha tutte le possibilità di farlo. Oltre tutto, al Muraglione c’è pure la scritta di Tobino, un altro artista espressione della nostra Viareggio.

Alessandro Summonti

vicepresidente del CarnevalDarsena