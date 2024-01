"Non eroghiamo contributi". Secca replica di Marcucci

Il Carnevaldarsena ha fatto la sua precisazione, e per essere precisi né il bilancio preventivo del Carnevale, né l’articolo dedicato da "La Nazione" riportano la voce contributi, ma solo le voci di spesa (non dettagliata nell’atto) per manifestazioni, 200 mila euro di cui 65 mila per feste rionali. Vari organizzatori nei quartieri cittadini però da ieri lamentano che "nel 2023 la Fondazione dette 1.500 euro a ogni festa". E il Baccanale devolse i suoi ai rioni meno ricchi. Non essendoci contributi ai rioni, dove vanno quei 65 mila euro?

"Non voglio fare nessuna polemica – dichiara la presidente della Fondazione, Marialina Marcucci – ma noi per statuto non siamo una fondazione di erogazione. Possiamo collaborare con i rioni e dare supporto, ci dispiace che in Darsena l’abbiano presa così alta. Ci sono altre e varie attività configurate in quella voce di uscita. Dicono che non facciamo promozione dei rioni, magari nel preventivo non abbiamo scritto benissimo di che si tratta; attività che vanno a sostenere, promuovere e valorizzare i rioni. Lo ripeto, la Fondazione Carnevale per statuto non può dare contributi a terzi".