"Non c’è nessun record, tutto merito del meteo"

Carnevale record? Ma no. Per Tiziano Nicoletti di Spazio Progressista è presto per dire "record". Piuttosto, "sole e carro è la formula del successo". Merito dunque del meteo, dice il consigliere: "E aggiungiamo "la ritrovata vitalità delle feste rionali e del Festival di Burlamacco che dà un futuro alla tradizione musicale. Non c’è marketing o management che tenga, senza il sole, i carri e il coinvolgimento della città".

Secondo Nicoletti sarebbero serviti coinvolgimento e partecipazione: "Penso ai Carnevalari, alle associazioni di volontariato, ai comitati rionali relegati ai margini della manifestazione. E’ su questo patrimonio immateriale che bisognerebbe investire. Perché è senza dubbio stato un bellissimo Carnevale, ma come tanti ce ne sono stati nella storia e tanti ce ne saranno. Senza però quel quid in più, che avrebbe potuto portare, solo per fare un esempio, una grande manifestazione d’apertura o una mostra a cielo aperto capace di raccontare l’arte della cartapesta per le vie della città. Dove il Carnevale vive. Il Carnevale ha vinto insieme alla sua storia e al suo futuro saldo nelle mani di artisti straordinari. Ma è prematuro parlare di record di presenze. Nell’edizione del 2014, l’incasso totale fu di 2milioni e 269 mila euro con il cumulativo al prezzo di 28 euro e l’ingresso intero 15 euro. Una volta conosciuto il dato dell’incasso totale dell’edizione 2023, esso andrà messo a confronto con il prezzo del cumulativo che oggi è di 45 euro (40 euro fino al 10 gennaio) e dell’ingresso ordinario che è di 22 euro. Il tutto al fine di svolgere una riflessione analitica sulle presenze".