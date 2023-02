Non bastano 1.100 preferenze

Con 1.120 preferenze raccolte alle regionali della Lombardia il maestro Alberto Veronesi non è riuscito a entrare in consiglio regionale. Il musicista era candidato con Fratelli d’Italia, che ha invece eletto 22 consiglieri e ha ribaltato i rapporti con Forza Italia e Lega nella nuova maggioranza di Attilio Fontana.

La candidatura con Fratelli d’Italia aveva scatenato polemiche in relazione all’incarico di presidente del Comitato per il centenario di Giacomo Puccini rivestito da Veronesi, e anche per il modo della gestione. Gli avversari di Veronesi speravano in una sua elezione in Lombardia, anche se il maestro aveva sempre affermato che non si sarebbe dimesso dal Comitato. Adesso, a maggior ragione, Veronesi resterà presidente. Sono attese le prossime riunioni per il varo definitivo del programma delle celebrazioni.