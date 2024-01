"Non abbiate paura a denunciare subito"

"Cari ragazzi, non abbiate paura di denunciare. Fidatevi delle forze dell’ordine e anche dei vostri genitori. Solo così il problema potrà essere risolto". A scrivere questa lettera aperta è il padre di un adolescente di quattordici anni, preoccupato per il figlio ed in generale per tutti i ragazzi e le ragazze della stessa età e racconta: "Mio figlio è stato derubato del telefono in passeggiata a Lido di Camaiore da una banda di quattro adolescenti magrebini della sua età, forse anche più piccoli. Da quel giorno ogni volta che il nostro ragazzo esce di casa, io e mia moglie siamo in pensiero. Parlando con altri genitori – aggiunge il papà – abbiamo riscontrato che fatti del genere sono sempre più frequenti: a chi è stata rubata la bicicletta a chi il cellulare, insomma non ci sentiamo tranquilli e purtroppo neanche tutelati di fronte a questo fenomeno. Quando eravamo ragazzi noi, ovviamente si verificavano episodi di bullismo ma non con questa frequenza né violenza. Oggigiorno i coltelli saltano fuori con facilità. E le denunce per questi “ceffi” sono come delle medaglie di cui vantarsi. Non hanno paura né rispetto delle autorità. A nostri tempi facevamo gruppo, ci spalleggiavamo, aiutavamo gli altri e riuscivamo a vivere più sereni. Oggi purtroppo non esistono quasi più i veri amici, ci sono i followers o i friends sui social; quando noi avevamo l’età dei nostri figli se vedevamo qualcuno in difficoltà ci si fermava ad aiutarlo. Oggi invece si preferisce riprendere i fatti con il cellulare per poi pubblicare il video e raggiungere più like sui social. Come uscirne? Cosa fare? Girare in gruppo e cercare di evitare alcune zone, alcune situazioni di pericolo e poi e poi … Per poter vivere serenamente – conclude il babbo - ci vogliono controlli, pene certe anche per i minorenni, perché i nostri figli hanno il diritto allo loro adolescenza e spensieratezza".

E.P.