Nomine partecipate Sì a Benedetti e Duranti

Continuità doveva essere, continuità è stata. Alfredo Benedetti sarà presidente della Fondazione Versiliana per i prossimi cinque anni. Stesso discorso per Gianluca Duranti, confermato alla guida dell’Azienda speciale farmaceutica. Entrambe le nomine sono state firmate ieri dal sindaco Alberto Giovannetti, il quale nei giorni scorsi aveva ribadito l’intenzione di mettere nero su bianco al massimo entro questa settimana. Oltre ai presidenti, il primo cittadino ha scelto anche i componenti dei due consigli, in questo caso con alcune novità. Partendo dalla Versiliana, sono stati confermati il presidente onorario Aldo Giubilaro e il membro del Consiglio di gestione Francesco Pellati, mentre entrano Giorgio Cardellini (Ancora Pietrasanta) e Manola Neri (Lista Mallegni). Quanto all’Azienda speciale farmaceutica, il consiglio è stato totalmente rinnovato con gli ingressi di Valerio Angeli e Manuela Bottari.

d.m.