Nomine, la Lega non ci sta "Noi estromessi da tutto"

Non c’è pace in casa centrodestra. Prima la spaccatura tra Fratelli d’Italia e il resto della coalizione, situazione poi sfociata in due candidature a sindaco anzinché una scelta unitaria. Poi le diatribe tra Giovannetti e Mallegni. Ora il terzo capitolo, con la Lega infuriata per essere stata estromessa dalle società partecipate sia a livello di consultazioni che di nomine. Lo sfogo del Carroccio arriva all’indomani della conferma dei presidenti Alfredo Benedetti (Fondazione Versiliana) e Gianluca Duranti (Azienda speciale farmaceutica) e dei due rinnovati Cda.

"Sulle nomine – scrive il commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani – non siamo stati interpellati. Qualsiasi decisione è frutto, nel bene e nel male, della volontà del sindaco. Sono amareggiato: l’impegno profuso dal partito in campagna elettorale è stato tanto e avrei preferito un confronto con il sindaco per tracciare un quadro sulle scelte future. Al momento qualsiasi nome fatto non ci rappresenta e non è espressione del partito". Quanto all’ultima nomina ancora vacante – la Pietrasanta Sviluppo – la probabilità che Pietro Bertagna venga confermato amministratore unico è alta, ma Cavirani fa sapere che "Bertagna non è in quota Lega in quanto non ha rinnovato la tessera da due anni".

Quanto ai presidenti già confermati, Duranti illustra i prossimi obiettivi della farmacia comunale, da perseguire insieme ai nuovi consiglieri Valerio Angeli e Manuela Bottari. "Ringrazio il sindaco per la rinnovata fiducia. Continueremo ad investire – dice Duranti – attraverso le opportunità offerte dalla telemedicina. Parliamo di esami semplici, come un elettrocardiogramma, che oggi possono avere tempi di attesa anche molto lunghi ma che, grazie a questo sistema, potremo erogare noi, gratuitamente, con la necessaria validazione da parte di un medico Asl". Ad illustrare i motivi della conferma di Duranti ci pensa il sindaco Alberto Giovannetti: "Ho detto fin da subito che avrei seguito un’impostazione di continuità. Sulla farmacia bastano poche cifre: dalla perdita di 50mila euro all’utile netto di 74mila euro registrato nel 2022, con un fatturato di circa 1,8 milioni di euro. Un augurio di buon lavoro, dunque, al presidente e a tutto il Cda, di proseguire su questa strada per dare una farmacia sempre più efficiente e vicina a noi cittadini".

Daniele Masseglia